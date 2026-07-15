La Fenice di Venezia, Elena Pierini è la nuova direttrice del Coro: succede a Caiani

Venezia, 15 luglio 2026 – Elena Pierini è la nuova direttrice del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, al posto di Alfonso Caiani. Il sovrintendente Nicola Colabianchi l’ha presentata agli artisti nei giorni scorsi; Pierini entrerà in carica da settembre.

Caiani, alla guida del Coro nel 2008-2009 e poi dal 2021 a oggi, ha diretto produzioni come i Carmina Burana di Orff in Piazza San Marco (2022), l’Otello di Verdi (2024-2025) e il Wozzeck di Berg (2025). Assumerà ora la direzione del Coro della Fondazione Petruzzelli di Bari, con un contratto quadriennale.

Fiorentina, formatasi in pianoforte, percussioni e canto, Pierini ha costruito una carriera internazionale tra Europa e Stati Uniti come direttrice di coro e d’orchestra. Dal 2018 dirige il Coro del Landestheater di Linz ed è stata invitata al Teatro Lirico di Cagliari (2024) e all’Oper Leipzig (2025).

Il suo debutto alla Fenice sarà con i Pagliacci di Leoncavallo, in scena al Malibran dal 18 settembre.