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15 Luglio 2026 - 17.53

Strada di Saviabona, al via i lavori per un nuovo tratto di marciapiede vicino alla chiesa parrocchiale

Nicoletta Ugolini
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VICENZA, 15 LUGLIO 2026 – Da oggi 15 luglio gli interventi propedeutici al cantiereLunedì 20 luglio prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo strada di Saviabona, in corrispondenza del parcheggio della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, che consentirà di riqualificare e mettere in sicurezza la fermata della linea 11 del trasporto pubblico locale. La fermata sarà inoltre dotata di un percorso tattile a favore di persone cieche e ipovedenti.Il cantiere comporterà la rimozione delle strutture della fermata, ovvero di palina e pensilina, già da mercoledì 15 luglio. La fermata sarà quindi spostata di circa 30 metri e avrà una palina provvisoria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Svt: https://www.svt.vi.it/.«L’intervento, dal valore di 14mila euro, ha come obiettivi il miglioramento della sicurezza dei pedoni e dell’accessibilità, a favore di tutti i cittadini, del trasporto pubblico locale», spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller.Entro la settimana, inoltre, i contenitori per la raccolta dei rifiuti verranno ricollocati nelle vicinanze e verrà rimossa la rastrelliera portabici.Non sono previste modifiche alla viabilità e i veicoli, salvo future esigenze legate al cantiere, potranno circolare normalmente.I lavori, al via il 20 luglio salvo diverse condizioni meteorologiche, avranno una durata di circa 20 giorni.

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