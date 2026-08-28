Caorle – Colto da malore durante il bagno: muore anziano

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 28 agosto sulla spiaggia di Caorle, dove un uomo di circa 80 anni è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava in mare. Il malore potrebbe aver provocato il successivo annegamento.

L’allarme è scattato nei pressi della torretta di salvataggio numero 16. L’anziano, notato in gravissima difficoltà, è stato recuperato dall’acqua e portato sulla battigia. Era privo di sensi e presentava serie difficoltà respiratorie.

I bagnini del comparto hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre veniva richiesto l’intervento del Suem 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza del Punto di primo intervento di Caorle ed è stato fatto decollare anche l’elisoccorso.

L’elicottero ha raggiunto l’arenile e il personale sanitario è stato calato direttamente sulla spiaggia con il verricello, così da velocizzare le operazioni. I medici hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Non è rimasto altro che constatare il decesso dell’ottantenne.

Sono intervenuti anche gli uomini della Guardia costiera di Caorle, incaricati di effettuare gli accertamenti, ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire gli adempimenti previsti in coordinamento con l’autorità giudiziaria.