Valdagno proclama il lutto cittadino per Bruno Crocco: lunedì bandiere a mezz’asta

Valdagno proclama il lutto cittadino per la scomparsa del commendatore Bruno Crocco, figura di primo piano della storia imprenditoriale e dello sviluppo economico locale. La giornata di cordoglio è stata fissata per lunedì 31 agosto, in concomitanza con la cerimonia funebre.

La decisione è contenuta nell’ordinanza firmata venerdì 28 agosto dal sindaco Maurizio Zordan. Per l’intera giornata le bandiere esposte sugli edifici comunali saranno mantenute a mezz’asta.

Il provvedimento intende esprimere in forma solenne la partecipazione dell’amministrazione e della cittadinanza alla scomparsa di una personalità che ha avuto un ruolo significativo nella crescita economica del territorio. Il Comune manifesta inoltre la propria vicinanza ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone che hanno condiviso con Crocco il percorso umano e professionale.

«La scomparsa di Bruno Crocco costituisce una grave perdita per la comunità valdagnese – scrive il sindaco nell’ordinanza – e, anche attraverso il lutto cittadino, vogliamo ricordarne il contributo allo sviluppo economico locale, il legame con il territorio e il ruolo svolto nella vita della comunità».

Zordan ricorda Crocco come un esempio di intraprendenza, dedizione al lavoro e capacità di visione. Un percorso che ha prodotto importanti ricadute sul tessuto economico e sociale di Valdagno e dell’intera Valle dell’Agno, ottenendo riconoscimenti anche a livello nazionale e internazionale.

Per i risultati raggiunti e il valore della sua attività, Bruno Crocco era stato insignito dell’onorificenza di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’ordinanza invita cittadini, istituzioni, enti, associazioni, imprese e organizzazioni del territorio a manifestare la propria partecipazione al lutto nelle forme ritenute più opportune.

Agli esercizi commerciali e alle attività economiche viene chiesto, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, di osservare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di sospensione dell’attività quale segno di rispetto e partecipazione.

Gli organizzatori delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente programmate per lunedì sono infine invitati a evitare, quando possibile, attività incompatibili con il carattere solenne della giornata e ad adottare comportamenti idonei a esprimere il cordoglio della comunità.