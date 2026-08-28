Trissino – Chiamati per dividere la coppia, due carabinieri finiscono in ospedale: denunciata 46enne

Una lite particolarmente accesa tra marito e moglie si è conclusa con l’intervento del Suem 118, il trasporto della donna in ospedale e la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È accaduto nella serata di lunedì 24 agosto in via Sansovino, a Trissino.

A seguito della segnalazione, sul posto è arrivata una pattuglia della locale Stazione dei carabinieri. I militari hanno trovato i due conviventi nel pieno di un alterco particolarmente animato all’interno dell’abitazione.

La donna, una 46enne della zona, si trovava in evidente stato di forte alterazione psicofisica e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe manifestato fin da subito un comportamento estremamente aggressivo nei confronti del marito. In più occasioni avrebbe tentato di raggiungerlo per arrivare allo scontro fisico.

Per evitare che la situazione degenerasse in atti di violenza, i due militari si sono frapposti tra i coniugi. A quel punto la quarantaseienne avrebbe rivolto l’aggressività contro gli stessi carabinieri, strattonandoli e colpendoli.

La donna è stata immobilizzata e successivamente sedata dal personale sanitario del Suem 118. È stata quindi accompagnata all’ospedale di Arzignano per ricevere le cure necessarie.

Nella stessa struttura sanitaria si sono recati anche i due carabinieri intervenuti, sottoposti alle prime medicazioni per le lesioni riportate durante l’operazione.

Al termine degli accertamenti e delle formalità, la 46enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale commesse durante l’adempimento delle funzioni. La sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento.