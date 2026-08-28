Veneto – Incidente nei campi, operaio muore incastrato nel macchinario

Un operaio di 59 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un terreno agricolo di via Marconi, in località San Luca, nel comune di Tribano, in provincia di Padova. La vittima è Nicola Tecchio, di Este.

L’uomo era impegnato nelle operazioni di raccolta delle barbabietole quando, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato all’interno del mezzo agricolo utilizzato per il lavoro.

L’allarme è scattato intorno alle 7.35. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, che hanno recuperato il cinquantanovenne e provveduto alla messa in sicurezza del macchinario.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Il medico del Suem 118 ne ha constatato il decesso.

In via Marconi sono arrivati anche i carabinieri di Tribano. Lo Spisal, informato dell’accaduto tramite il Suem 118, svolgerà gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’incidente.