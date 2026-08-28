Schianto frontale a Montagnana, muore 24enne

Un ragazzo di 24 anni, Niccolò Camon, residente a Montagnana, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 27 agosto lungo via Saoncella, nella Bassa Padovana. Ferito l’altro conducente coinvolto, un uomo di 54 anni, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la Lancia Y condotta dal ventiquattrenne si sarebbe scontrata frontalmente con una Renault in corrispondenza di una curva. In seguito al violento impatto, la vettura della vittima si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este, i sanitari del Suem 118, l’elisoccorso e i carabinieri della Compagnia di Este. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il giovane, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi. Il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Il conducente della Renault, un uomo di 54 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari e accompagnato in ospedale. Come previsto in questi casi, sarà sottoposto agli accertamenti clinici necessari per verificarne le condizioni psicofisiche al momento dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore alla messa in sicurezza dei due veicoli e dell’area interessata. La circolazione lungo via Saoncella è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano una manovra azzardata, una velocità non adeguata oppure una distrazione che potrebbe avere fatto perdere a uno dei conducenti il controllo dell’automobile.

Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Rovigo, che ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma. Entrambe le automobili sono state poste sotto sequestro e resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla conclusione degli accertamenti.