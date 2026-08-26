Caldo e afa in aumento, giovedì allerta gialla in gran parte del Veneto

Il caldo torna a intensificarsi in Veneto. Per giovedì 27 agosto il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato la fase operativa di attenzione, corrispondente all’allerta gialla, per il rischio legato alle ondate di calore.

Le previsioni regionali indicano per mercoledì 26 e giovedì 27 agosto condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, fatta eccezione per qualche fenomeno locale sui rilievi, più probabile sulle Dolomiti.

A destare attenzione è soprattutto il disagio fisico provocato dall’aumento delle temperature e dell’umidità, destinato a diventare intenso sulla Pedemontana, in pianura e lungo la costa.

L’allerta interesserà la Pedemontana e l’alta pianura centrale, la Lessinia meridionale e l’alta pianura veronese, la Bassa Veronese e il Polesine occidentale, la pianura polesana centrale, la costa meridionale e il Delta del Po.

La fase di attenzione riguarderà inoltre la pianura centrale, i Colli Euganei e i Colli Berici, la pianura centro-meridionale e la Bassa Padovana, la costa centro-meridionale, la pianura centro-orientale, la costa centro-orientale, la pianura orientale e la costa orientale.

Tra le aree comprese nell’allerta figurano anche le Prealpi trevigiane, l’alta pianura trevigiana occidentale e quella orientale.

In presenza di caldo intenso è consigliabile evitare l’esposizione al sole e l’attività fisica nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul portale del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto.

Ho realizzato anche una fotografia orizzontale e realistica sul caldo intenso, adatta ad accompagnare l’articolo.