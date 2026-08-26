Furgone tampona un camion fermo in coda sull’A4: muore un 47enne

Tragico incidente nel pomeriggio di martedì 25 agosto lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Un furgone ha tamponato un autoarticolato tra Cessalto e San Stino di Livenza: nell’impatto ha perso la vita Nicola Vicino, 47 anni, residente a Zenson di Piave.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 17.15, al chilometro 434 della carreggiata in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia stradale di San Donà di Piave, il furgone avrebbe percorso diverse centinaia di metri lungo la corsia di marcia lenta prima di terminare la propria corsa contro il mezzo pesante.

L’autoarticolato si trovava in fondo alla coda formatasi in seguito a un altro incidente avvenuto durante la mattinata nello stesso tratto autostradale, dove si era rovesciata una cisterna carica di fenolo.

Conducente intrappolato nell’abitacolo

L’allarme è scattato alle 17.16. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza. Il conducente del furgone era rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo e i pompieri hanno lavorato per raggiungerlo ed estrarlo dall’abitacolo.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il quarantasettenne non è stato possibile fare nulla. Il personale del Suem 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. La Polstrada di San Donà ha seguito le operazioni ed eseguito per diverse ore i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Traffico paralizzato e lunghe code

Il nuovo incidente si è verificato mentre stavano terminando le operazioni per rimuovere la cisterna coinvolta nel ribaltamento del mattino. Il mezzo pesante è stato prima raddrizzato e successivamente portato via.

Attorno alle 18.45 è stato riaperto il tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, precedentemente chiuso, insieme all’ingresso dello svincolo di San Stino nella stessa direzione.

Il tamponamento mortale del pomeriggio ha però provocato ulteriori pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il tratto interessato è stato chiuso per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Alle 19 erano ancora segnalate code tra San Donà e Cessalto, mentre proseguivano le operazioni e gli accertamenti della Polizia stradale.