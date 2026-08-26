Ubriachi al voltante, denunce e ritiri di patente nel Vicentino

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri ad Arsiero durante i controlli straordinari disposti dalla Compagnia di Schio. Due automobilisti sono stati trovati alla guida con tassi alcolemici molto superiori ai limiti di legge, mentre un terzo uomo è stato sorpreso in un locale nonostante fosse destinatario di un DACUR.

L’operazione ha coinvolto i militari della Stazione di Arsiero e del Nucleo operativo e radiomobile, impegnati nell’intensificazione dei servizi di vigilanza sul territorio.

Due patenti ritirate

Il primo automobilista fermato è un uomo di 40 anni residente ad Arsiero, controllato in via Riva. Sottoposto all’accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro.

Un secondo controllo è stato eseguito lungo la strada provinciale 350. In questo caso, alla guida si trovava un uomo di 38 anni residente a Thiene, per il quale l’alcoltest ha rilevato un valore superiore a 1,7 grammi per litro.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro immediato delle rispettive patenti, in attesa dei successivi provvedimenti di sospensione.

Nel locale nonostante il divieto

Nello stesso contesto operativo, i militari hanno denunciato anche un cinquantenne del posto per la violazione del DACUR, il Divieto di accesso alle aree urbane.

L’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione che gli impediva di entrare nei pubblici esercizi del territorio comunale di Arsiero. Nonostante il provvedimento, è stato sorpreso e controllato dai carabinieri all’interno di un locale del centro cittadino.