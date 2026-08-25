Arisa, Noemi, Raf e Madame accendono Vicenza in Festival. Si parte il 29

Dal 29 agosto al 3 settembre piazza dei Signori ospita Arisa, Noemi, Max Angioni, Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21

Musica dal vivo, comicità e grandi protagonisti dello spettacolo italiano tornano nel cuore di Vicenza. Dal 29 agosto al 3 settembre piazza dei Signori accoglierà la nona edizione di Vicenza in Festival, la manifestazione organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, con il sostegno di Banca delle Terre Venete.

Il cartellone propone sei serate consecutive con Arisa, Noemi, Max Angioni, Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese, offrendo un programma capace di coinvolgere pubblici e generazioni differenti.

«Vicenza in Festival è ormai un appuntamento consolidato dell’estate vicentina, capace di portare in piazza dei Signori artisti di primo piano della musica e dello spettacolo e di richiamare pubblico dalla città e da tutto il territorio – dichiara Leone Zilio, assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza –. Anche quest’anno il programma propone un’offerta particolarmente ricca e diversificata, che spazia dalla musica alla comicità e che mette insieme interpreti molto amati dal grande pubblico, artisti di grande esperienza e nuove generazioni».

Zilio sottolinea in particolare il ritorno di Madame: «Siamo particolarmente felici di accogliere nuovamente sul palco Madame, artista vicentina che ha costruito in pochi anni un percorso di grande rilievo nel panorama musicale italiano. Il Comune è lieto di rinnovare la collaborazione con DuePunti Eventi e con Confcommercio Vicenza per una manifestazione che contribuisce a rendere piazza dei Signori un luogo sempre più vivo e attrattivo, capace di ospitare grandi eventi e di offrire occasioni di incontro e di intrattenimento a cittadini e visitatori».

Soddisfatto anche Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi: «Dopo un’estate che ci ha visti impegnati in diversi palcoscenici del Veneto, chiudiamo la stagione in bellezza in una delle piazze più affascinanti della regione con un programma che vede in scena alcuni fra i maggiori protagonisti dei tour estivi di maggiore successo. Siamo lieti di ospitare tre diverse e bellissime voci femminili come Arisa, Noemi e Madame; un re del pop come Raf; un emergente della satira come Max Angioni e dei fuoriclasse come Elio e le Storie Tese, in un evento che si preannuncia sempre speciale e fuori dagli schemi. Il pubblico sta rispondendo molto bene alla nostra programmazione e non vediamo l’ora di rivivere la magia di questo festival».

Gianfranco Sasso, presidente di Banca delle Terre Venete, evidenzia il valore dell’iniziativa per il territorio: «Vicenza in Festival è ormai un appuntamento capace di coniugare qualità artistica, partecipazione e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della nostra città. Come Banca di Credito Cooperativo sentiamo naturale sostenere iniziative che creano occasioni di incontro, rafforzano il senso di comunità e contribuiscono alla vitalità sociale ed economica del territorio».

«Un cartellone così ricco e diversificato – prosegue Sasso – porterà in piazza dei Signori pubblici e generazioni differenti, trasformandola ancora una volta in un grande spazio di condivisione. Essere main sponsor di questa manifestazione significa per Banca delle Terre Venete confermare concretamente il proprio impegno per Vicenza e per una cultura capace di generare relazioni, bellezza e valore condiviso».

Arisa apre il festival

Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto con Arisa, protagonista di un tour estivo dedicato al nuovo album Foto Mosse. Il concerto è costruito come un viaggio autobiografico attraverso l’identità femminile, il dolore e la ricerca di sé, accompagnando il pubblico nelle differenti sfumature artistiche e personali della cantante.

La serata si aprirà con i brani più recenti di Foto Mosse, una sorta di nuova pelle che introduce il nuovo corso musicale di Arisa. Non mancheranno i maggiori successi della sua carriera, da Sincerità, simbolo degli esordi, a La notte, Controvento e Say.

Noemi torna sul palco dopo l’incidente

Domenica 30 agosto sarà la volta di Noemi, una delle voci più graffianti e riconoscibili della musica italiana. Reduce da un incidente sul palco che l’ha costretta a interrompere temporaneamente l’attività, la cantante torna con tutta la sua energia e con il successo di Tu cosa fai questa sera, hit dell’estate ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane.

A Vicenza porterà uno spettacolo intimo e potente, nel quale troveranno spazio le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Noemi ha ottenuto 18 dischi di platino e quattro d’oro, ha collaborato con grandi autori, tra i quali Vasco Rossi, e ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo. Ha inoltre debuttato come attrice nella serie Netflix Adorazione. Tra i suoi successi figurano Glicine, Makumba con Carl Brave e Non ho bisogno di te.

Max Angioni porta in piazza “Anche meno”

La musica lascerà spazio alla comicità lunedì 31 agosto, quando sul palco salirà Max Angioni con il nuovo spettacolo Anche meno. La serata di stand-up comedy unirà autoironia, osservazione della vita quotidiana e riflessioni esistenziali, filtrate attraverso lo sguardo surreale e generazionale dell’artista.

Ricordi, prime volte e domande sul senso della vita si trasformeranno in sketch ironici e imprevedibili, caratterizzati da un ritmo serrato e dal costante coinvolgimento del pubblico.

Cresciuto artisticamente tra Zelig, LOL – Chi ride è fuori e la conduzione de Le Iene, Angioni ha ampliato il proprio raggio d’azione anche al cinema, recitando in produzioni come Esprimi un desiderio e Il Malloppo. Ha inoltre partecipato al doppiaggio italiano di Zootropolis 2, confermandosi una delle voci più versatili e amate della nuova comicità italiana.

Raf celebra i 25 anni di “Infinito”

Martedì 1 settembre arriverà Raf con il tour INFINITO – ESTATE 2026, ideato per celebrare i 25 anni dall’uscita di Infinito, uno dei brani simbolo di una carriera lunga più di quarant’anni.

Il cantautore tornerà dal vivo con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana: Self Control, Sei la più bella del mondo, Il battito animale, Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo e Stai con me.

Con oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e 14 album in studio, uno dei padri del pop italiano accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative del proprio percorso artistico, fino al capitolo più recente legato alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Madame torna nella sua Vicenza

Mercoledì 2 settembre il palco sarà affidato a Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002 e cresciuta a Creazzo.

L’artista torna a esibirsi nella propria città dopo una carriera fulminante, iniziata con il primo contratto discografico firmato a soli 16 anni e proseguita con la consacrazione ottenuta grazie a Voce, presentata al Festival di Sanremo nel 2021, e a Il bene nel male, portata a Sanremo nel 2023.

Madame presenterà anche Disincanto, il suo terzo album, pubblicato ad aprile da Sugar Music. Si tratta di un concept album nato da un percorso di crescita artistica e personale, nel quale vengono affrontati temi come lo smarrimento, la rabbia e i conflitti interiori, raccontando una caduta e la successiva rinascita.

Il Madame Tour Estate 2026 è concepito come un racconto scenico nel quale musica, immagini e performance corporea si fondono in un’estetica essenziale e incisiva.

Finale scelto dal pubblico con Elio e le Storie Tese

A chiudere Vicenza in Festival, giovedì 3 settembre, saranno Elio e le Storie Tese, tornati sui palchi italiani dopo la reunion nata dal Concertozzo.

Il concerto ELIO E LE STORIE TESE à la carte! propone un menù di canzoni scelto direttamente dagli spettatori, rendendo ogni serata differente e irripetibile.

Quattro decenni di carriera, virtuosismo musicale, satira intelligente e spettacolarità scenica hanno reso la band milanese una delle identità artistiche più originali e irriverenti della scena italiana. Tra le tappe più celebri figurano le partecipazioni sanremesi con La terra dei cachi e La canzone mononota, oltre ai riconoscimenti ottenuti agli MTV European Music Awards. Per il concerto è disponibile anche uno speciale Vip Pack.

Organizzazione, sponsor e biglietti

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, con il sostegno di Banca delle Terre Venete, main sponsor della manifestazione.

L’evento è supportato da Magis, Unicomm con Famila ed Emisfero, Cristiano di Thiene con Aeronautica Militare, Sidastico, Ceccato Automobili, Aperol, Bassano Distributori, Porto di Mare, Kozel, Targa System, Univer 2000 e Bassano Antincendio.

Partner del festival sono Viaggiare Rent, Fonte Margherita, Hotel Aries, Quadro Advertising, TicketOne e Perin Generators. I media partner sono Il Giornale di Vicenza, Radio Company, Tva Vicenza e Telechiara e Radio Stella.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, online e nei punti vendita.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Vicenza in Festival.