Veneto, autocisterna con fenolo ribaltata sull’A4: intervento dei Vigili del fuoco

Un’autocisterna adibita al trasporto di fenolo si è ribaltata nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A4, nel territorio comunale di Portogruaro, in direzione Trieste. L’incidente si è verificato intorno alle ore 10 e ha richiesto l’intervento di numerose squadre dei Vigili del fuoco.

L’autista del mezzo è rimasto illeso. In via precauzionale, considerata la natura della sostanza trasportata, l’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Trieste a partire dallo svincolo di San Stino di Livenza.

Sul luogo dell’incidente stanno operando il Nucleo regionale NBCR, specializzato negli interventi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, e un’autogrù proveniente dalla sede dei Vigili del fuoco di Mestre. Impegnate anche un’autopompa e un’autobotte del distaccamento di Portogruaro, oltre a una squadra arrivata dal distaccamento di Motta di Livenza, in provincia di Treviso.

Sono in corso le operazioni di soccorso, il controllo dell’autocisterna e la messa in sicurezza dell’area interessata dal ribaltamento. Al momento non sono state comunicate eventuali dispersioni del carico né i tempi necessari per la riapertura del tratto autostradale.