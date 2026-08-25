Controlli dei carabinieri nel Bassanese: denunce, sanzioni e droga sequestrata

BASSANO DEL GRAPPA – Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana nel Bassanese. La Compagnia di Bassano del Grappa ha intensificato i servizi di controllo del territorio con l’obiettivo di contrastare i reati e le diverse forme di criminalità diffusa, facendo leva sulla presenza dei Comandi Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’attività è stata orientata anche a rafforzare la percezione di sicurezza e a prevenire situazioni di aggregazione antisociale.

Nel corso dei controlli, una 50enne cittadina cinese, residente a Romano d’Ezzelino, è stata denunciata in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per la mancata esibizione dei documenti di identificazione e di soggiorno. La donna è stata controllata dai militari della Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino in via Cà Negri, all’interno dell’area di accesso all’“A.M.A. Music Festival”, manifestazione in programma in questi giorni nella zona.

Alla richiesta dei carabinieri, la 50enne non ha esibito alcun documento di identificazione e di soggiorno, spiegando che non li aveva con sé. Durante il controllo, inoltre, i militari hanno trovato nella sua disponibilità un coltello multiuso con una lama di 8 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro.

Sempre nell’ambito dei servizi, i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente due 32enni, entrambe residenti nel Bassanese, per la violazione dell’articolo 688 del Codice penale, relativo all’“Ubriachezza”. Le due donne erano state segnalate perché stavano creando disturbo agli altri clienti all’esterno di un pubblico esercizio di Bassano del Grappa, in strada Marchesane.

Il personale della Sezione Radiomobile intervenuto sul posto ha riscontrato nelle due 32enni evidenti sintomi di alterazione psico-fisica riconducibili all’abuso di alcol. Per entrambe è quindi scattata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa.

Infine, i militari della Stazione Carabinieri di Marostica hanno segnalato al Prefetto di Vicenza, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 46enne cittadino bengalese residente nel Padovano. L’uomo è stato controllato in via Rubbi, a Marostica, e trovato in possesso di 0,03 grammi di hashish e di una sigaretta contenente una miscela di tabacco e marijuana.