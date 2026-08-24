Tragedia sulla A4 nel Padovano: ragazza di 24 anni muore in moto, grave il conducente

Tragedia nella notte sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest, all’altezza del territorio comunale di Noventa Padovana. Una ragazza di 24 anni, Elena Pezzato, residente a Rubano, ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava come passeggera su una moto. Ferito il conducente, un ventenne residente ad Abano Terme.

L’allarme è scattato attorno all’1.30 nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto. Per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, la moto sulla quale viaggiavano i due giovani è rimasta coinvolta in un violento incidente. La 24enne è deceduta praticamente sul posto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Il conducente è stato soccorso dal personale del Suem 118, che ha avviato le manovre di rianimazione prima di trasferirlo in ospedale. Il giovane è ricoverato con prognosi riservata, anche se, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Venezia, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire anche l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli in transito.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è stato temporaneamente limitato nel tratto interessato dall’incidente. Nonostante l’ora, si sono formati incolonnamenti sulla carreggiata in direzione ovest. La viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo le 4, una volta concluse le operazioni dei soccorritori e degli investigatori.

Sul luogo dell’incidente hanno lavorato anche diverse squadre dei Vigili del fuoco. Al termine degli accertamenti, il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, trasferita all’obitorio in attesa delle disposizioni per la restituzione ai familiari.

Restano ora da chiarire le cause dello schianto. La Polizia Stradale sta effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le fasi dell’incidente e verificare se altri mezzi possano aver avuto un ruolo nella tragedia.