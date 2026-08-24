Scivola sulla Strada degli Scarubbi e si fa male alla schiena: soccorso un trentenne vicentino

Si è concluso attorno alle 21 di domenica 23 agosto un intervento di soccorso lungo la Strada degli Scarubbi, nel territorio di Posina, dove un escursionista vicentino di circa 30 anni è rimasto ferito dopo una scivolata.

L’allarme è scattato attorno alle 18, quando la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero. Il trentenne, che stava percorrendo la strada insieme ad altre persone, era scivolato e aveva sbattuto a terra. A seguito della caduta lamentava forti dolori nella parte bassa della schiena, tanto da non riuscire più a muoversi e a camminare.

Una squadra composta da otto volontari del Soccorso alpino ha raggiunto l’escursionista e gli ha prestato le prime cure, applicando i presidi necessari per immobilizzarlo in sicurezza. Il giovane è stato quindi sistemato sulla barella e trasportato lungo il percorso fino a Bocchetta Campiglia.

Qui è stato affidato all’equipaggio dell’ambulanza, che lo ha accompagnato all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento si è concluso attorno alle 21.