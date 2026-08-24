Vicentino – Hashish tra i giovanissimi, 15enne denunciato: sequestrata droga

La Polizia Locale Nordest Vicentino chiude un’altra indagine nel Quartiere San Vincenzo dopo l’arresto, il 4 agosto, di un maggiorenne trovato con oltre due etti di hashish. Nell’abitazione del minorenne trovati anche bilancino, materiale per il confezionamento e contanti

THIENE – Un ragazzo di appena 15 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale Nordest Vicentino e oltre 75 grammi di hashish sono stati sequestrati al termine di un’attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane nel Quartiere San Vincenzo. L’operazione è nata dagli accertamenti avviati dopo l’arresto, avvenuto lo scorso 4 agosto, di un maggiorenne trovato in possesso di oltre 200 grammi di hashish.

Gli agenti del Nucleo Operativo hanno proseguito i controlli sul territorio, affiancando ai servizi mirati una serie di osservazioni e accertamenti. L’obiettivo era verificare l’eventuale presenza di ulteriori punti di riferimento per la distribuzione di sostanze stupefacenti nella zona.

Dal primo controllo al sequestro nell’abitazione

Un primo elemento utile alle indagini era emerso nella mattinata del 18 agosto 2026, quando una pattuglia del Pronto Intervento, impegnata in un servizio di controllo nelle vicinanze della chiesa di San Vincenzo, aveva intercettato un minorenne a bordo del proprio ciclomotore.

Alla vista degli agenti, il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro. Il gesto non è però sfuggito agli operatori, che hanno recuperato immediatamente il materiale, accertando che si trattava di circa 10 grammi di hashish.

Per il ragazzo era quindi scattata la segnalazione alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. Contestualmente erano stati adottati i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa, con il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni.

Le informazioni raccolte in quell’occasione, insieme all’attività di osservazione e ai controlli svolti nei giorni successivi, hanno permesso agli agenti di concentrare l’attenzione su quello che sarebbe emerso come un possibile fornitore di sostanza stupefacente nella zona.

Dopo diversi giorni di monitoraggio, nella giornata di 22 agosto è scattato il controllo decisivo. Una pattuglia del Pronto Intervento ha fermato in via San Vincenzo un ciclomotore condotto da un ragazzo di 15 anni. Durante il controllo il giovane è stato trovato in possesso di una dose di hashish.

Gli accertamenti sono stati quindi immediatamente approfonditi ed estesi all’abitazione del minorenne. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato oltre 75 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante, ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita.

Al termine degli accertamenti, il quindicenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

L’operazione, sottolinea la Polizia Locale Nordest Vicentino, è il risultato di un’attività investigativa sviluppata direttamente sul territorio. Partendo dall’arresto del 4 agosto, gli agenti hanno proseguito con controlli mirati, raccolta di informazioni e servizi di osservazione, arrivando a individuare ulteriori elementi e collegamenti nell’ambito del presunto spaccio di sostanze stupefacenti nel Quartiere San Vincenzo.