Vicentino – Operaio investito da un muletto in azienda: è grave

Incidente sul lavoro questa mattina, poco dopo le 9.20, alla ditta Vallortigara di via Due Camini, a Marano Vicentino.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 63 anni (inizialmente era trapelata la notizia, errata, che si trattasse di un ragazzo di circa 20 anni) è stato investito da un muletto mentre si trovava all’interno dell’azienda. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L’uomo ferito è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, dove sono in corso gli accertamenti sulle sue condizioni.

La dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato all’investimento sono in fase di ricostruzione.