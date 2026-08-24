CRONACAVENETO
24 Agosto 2026 - 15.14

Veneto – Scontro tra due auto: una prende fuoco, feriti lievi gli occupanti (video)

P.U.
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Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in via Alessandro Volta a Spresiano, nel Trevigiano. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro e, a seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco.

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la richiesta di soccorso e ha inviato sul posto una squadra del comando provinciale, intervenuta con due mezzi e sette operatori.

I vigili del fuoco hanno innanzitutto verificato le condizioni degli occupanti delle due vetture, quindi hanno provveduto a spegnere l’incendio che aveva interessato uno dei mezzi e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Le persone coinvolte nel sinistro hanno riportato ferite lievi e sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto per prestare i primi soccorsi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno riguardato l’intera area interessata dal sinistro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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