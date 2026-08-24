Quattro interventi in poche ore sulle Dolomiti: soccorsi cinque escursionisti

Giornata intensa per il Soccorso alpino e l’elisoccorso sulle montagne bellunesi, con diversi interventi effettuati nell’arco della mattinata. Sono stati soccorsi cinque escursionisti rimasti feriti o in difficoltà in quattro distinti episodi.

Il primo intervento è scattato attorno alle 8, quando una squadra del Soccorso alpino di Agordo è stata inviata al Rifugio Vazzoler per una turista statunitense di 27 anni. La giovane aveva riportato un trauma alla caviglia e non era più in grado di proseguire autonomamente l’escursione. I soccorritori l’hanno assistita e accompagnata fino a valle, dove è stata trasferita all’ospedale di Agordo.

Verso le 10, invece, l’elicottero Falco 2 è intervenuto sul sentiero 215, lungo il percorso che sale verso il Sorapis, per una 40enne di Frosinone. La donna stava effettuando l’escursione assieme ai familiari quando, arrivata all’altezza delle scalette, è caduta appoggiando male una mano a terra. Nell’incidente ha riportato una sospetta frattura del polso e una contusione al ginocchio.

L’escursionista è stata raggiunta dall’equipaggio dell’elisoccorso e recuperata dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale di Belluno per le cure e gli accertamenti.

Un altro intervento ha riguardato il Rifugio Auronzo, dove una squadra del Soccorso alpino di Auronzo è salita per aiutare una turista romena di 37 anni. La donna, dopo una caduta, aveva riportato contusioni alle mani e alle ginocchia. I soccorritori hanno provveduto al trasporto a valle. Una volta raggiunta la zona sicura, la 37enne si è poi allontanata autonomamente con i propri mezzi.

Poco dopo, alle 12.20 circa, è scattato un nuovo allarme sul Monte Peralba, nel territorio di Santo Stefano di Cadore. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato sul posto per tre escursionisti che stavano percorrendo la normale alla cima a ovest, lungo il sentiero numero 131.

Durante la salita, una delle escursioniste, una 56enne di Quinto Vicentino, è scivolata coinvolgendo nella caduta anche uno dei due compagni, un 37enne di Treviso. Entrambi hanno riportato un infortunio: la donna ha accusato un trauma al ginocchio, mentre l’uomo si è fatto male alla caviglia.

L’equipaggio dell’elisoccorso ha individuato i due feriti a circa 2.200 metri di quota. Entrambi sono stati recuperati con un verricello di 10 metri e trasportati all’ospedale di Pieve di Cadore. Il terzo componente del gruppo, rimasto illeso, ha invece proseguito autonomamente il rientro.

Una serie di interventi che ha impegnato per tutta la mattinata squadre del Soccorso alpino e gli equipaggi dell’elisoccorso in diversi punti delle Dolomiti bellunesi.