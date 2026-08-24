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24 Agosto 2026 - 17.57

Incendio in un capannone nel Vicentino: ingenti danni

P.U.
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Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto, un piccolo capannone adibito a deposito di materiale elettrico in via Borromea, a Rosà.

L’allarme è scattato attorno alle 13. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Bassano del Grappa, supportate dall’autoscala arrivata dalla sede centrale di Vicenza.

I pompieri hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, procedendo successivamente alla messa in sicurezza dell’area. Il rogo ha provocato ingenti danni al materiale custodito all’interno del deposito e alla copertura del capannone.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza.

Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Saranno i tecnici dei Vigili del fuoco a svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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