Incendio in un capannone nel Vicentino: ingenti danni

Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto, un piccolo capannone adibito a deposito di materiale elettrico in via Borromea, a Rosà.

L’allarme è scattato attorno alle 13. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Bassano del Grappa, supportate dall’autoscala arrivata dalla sede centrale di Vicenza.

I pompieri hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, procedendo successivamente alla messa in sicurezza dell’area. Il rogo ha provocato ingenti danni al materiale custodito all’interno del deposito e alla copertura del capannone.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza.

Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Saranno i tecnici dei Vigili del fuoco a svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.