Alpinista vola per dieci metri nel Sengio Alto

Incidente alpinistico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto, nel Gruppo del Sengio Alto, nel territorio di Valli del Pasubio. Attorno alle 13.30 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un arrampicatore di 69 anni, residente a Valli del Pasubio, rimasto ferito dopo una caduta durante la scalata.

L’uomo si trovava primo di cordata sul primo tiro del secondo tratto della Via Cavalcata Alta del Kora, sopra il Pilastro Dalai Lama, quando è volato per una decina di metri. Nell’impatto ha riportato un trauma alla schiena.

Una squadra del Soccorso alpino di Schio si è immediatamente portata via terra al Rifugio Balasso, mentre da Trento è decollato l’elicottero del servizio di elisoccorso. Per raggiungere più rapidamente il luogo dell’incidente, al Rifugio Balasso è stato imbarcato un soccorritore del Soccorso alpino, che ha fornito all’equipaggio indicazioni precise sulla posizione dei due scalatori e supporto durante le operazioni.

L’eliambulanza ha raggiunto la zona a circa 1.400 metri di quota, sopra Malga Cornetto, dove il tecnico di elisoccorso e il soccorritore sono stati sbarcati. I due hanno quindi raggiunto i due alpinisti, che nel frattempo erano rimasti fermi in parete, su un terrazzino.

A quel punto sono state effettuate due verricellate. In una prima operazione sono stati recuperati il tecnico di elisoccorso e l’alpinista ferito; successivamente il soccorritore e il compagno di cordata. Tutti sono stati quindi trasportati al Rifugio Balasso.

Lo scalatore ferito è stato affidato all’equipe medica dell’elisoccorso, che gli ha prestato le prime cure e valutato le conseguenze del trauma riportato alla schiena. Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Rovereto per gli accertamenti e le cure necessarie.