Vicentino – Soccorsa turista straniera che si infortuna alla caviglia sul sentiero

LASTEBASSE – Si è procurata un trauma alla caviglia mentre scendeva lungo un sentiero verso Montepiano. È stata soccorsa ieri sera, poco dopo le 20, una escursionista di 64 anni, cittadina della Repubblica Ceca, che stava rientrando con alcuni amici dal sentiero numero 561.

Durante la discesa la donna ha messo male un piede, procurandosi un infortunio alla caviglia che le ha impedito di proseguire autonomamente. La Centrale del 118 ha quindi allertato il Soccorso alpino di Arsiero.

Otto soccorritori, tra cui il medico di Stazione, si sono avvicinati con i mezzi il più possibile alla zona dell’incidente, per poi proseguire a piedi. La squadra ha impiegato circa dieci minuti per risalire il sentiero e raggiungere l’escursionista.

Una volta sul posto, i soccorritori le hanno immobilizzato il piede e l’hanno sistemata sulla barella. È quindi iniziata la discesa verso la strada, dove era in attesa un’ambulanza per il successivo trasporto.

L’intervento si è concluso intorno alle 21.30.