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25 Agosto 2026 - 9.39

Vicentino – Maltratta e minaccia l’ex compagna e suo figlio, 45enne finisce in carcere

Giuseppe Balsamo
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PIOVENE ROCCHETTE – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette nei confronti di un 45enne, indagato per reiterati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della ex compagna e del figlio di quest’ultima.

L’intervento rientra nell’attività della Compagnia Carabinieri di Schio per il contrasto alla violenza domestica e di genere, nell’ambito delle procedure coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza a tutela delle vittime del cosiddetto “Codice Rosso”.

L’attività investigativa, condotta dai militari di Piovene Rocchette sotto la direzione della Procura berica, avrebbe consentito di ricostruire un quadro probatorio ritenuto solido e concordante. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto nel tempo condotte vessatorie sistematiche, caratterizzate da continue ingiurie e pesanti minacce di morte rivolte alla ex compagna.

La situazione sarebbe poi degenerata lo scorso 4 agosto. Al culmine di un alterco scaturito da futili motivi all’interno dell’abitazione, il 45enne avrebbe aggredito il figlio della donna, colpendolo alla testa con un attrezzo da giardino. Il giovane aveva riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Alla luce degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato notificato direttamente alla Casa Circondariale di Vicenza, dove l’uomo si trovava già detenuto.

Il 45enne, infatti, era già ristretto nella struttura dopo che l’Ufficio di Sorveglianza aveva sospeso il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui usufruiva per una precedente condanna definitiva. La sospensione era stata disposta a seguito dell’attivazione delle procedure di emergenza previste dal “Codice Rosso”.

L’operazione, sottolineano i carabinieri, conferma l’impegno dell’Arma nel contrasto alla violenza domestica e di genere e la costante attenzione alla tutela delle persone vulnerabili. L’attività si inserisce nella collaborazione con la Magistratura locale, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi e una rete di protezione efficace per le vittime.

Per l’indagato vale il principio della presunzione di innocenza: la sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

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