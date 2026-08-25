Costabissara, storico panettiere trovato morto in casa

A dare l’allarme è stato un dipendente, insospettito dal panificio rimasto chiuso e dalle telefonate senza risposta. Il settantenne è stato trovato senza vita nell’appartamento sopra il negozio

Costabissara piange Nevio Lorenzato, storico panettiere del paese, morto improvvisamente a 70 anni in seguito a un malore. Il dramma è stato scoperto nella mattinata di lunedì 24 agosto nel panificio di via Roma, a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio Martire. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza.

A lanciare l’allarme è stato un dipendente. Arrivato al lavoro per iniziare la settimana, ha trovato il negozio ancora chiuso e ha provato inutilmente a contattare il titolare al telefono. Preoccupato, ha quindi chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nell’abitazione situata sopra il panificio, dove Lorenzato, che non aveva figli e viveva solo, è stato trovato privo di vita. Il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, riconducibile a cause naturali e, in particolare, a un malore fatale.

Lorenzato era una figura molto conosciuta e apprezzata a Costabissara. Titolare e gestore del panificio, seguiva personalmente sia la preparazione dei prodotti sia la vendita al pubblico. Aveva imparato l’arte della panificazione dal padre Lino, che aveva avviato l’attività negli anni Quaranta del secolo scorso.

Nel piccolo negozio di via Roma portava avanti una tradizione familiare lunga decenni, affiancandola alla capacità di proporre prodotti nuovi. I clienti ne ricordano soprattutto il pane, le pizzette, la pasta fresca e i panettoni artigianali, oltre alla competenza e alla passione con cui svolgeva il proprio lavoro.