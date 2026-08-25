Ater Vicenza, insediato il nuovo CdA: Forte presidente e Cecchetto vice

Si è insediato nella sede di via Battaglione Framarin, a Vicenza, il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ater di Vicenza, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia. L’organo è stato nominato dal Consiglio regionale del Veneto.

Il nuovo CdA è presieduto da Vincenzo Forte ed è completato da Milena Cecchetto e Luca Cortese. Durante la prima seduta, Cecchetto, già sindaco di Montecchio Maggiore e consigliera regionale del Veneto, è stata eletta vicepresidente.

«Ringrazio il Consiglio regionale per la fiducia e i colleghi di Consiglio per la collaborazione con cui abbiamo avviato questo mandato», ha dichiarato il presidente Vincenzo Forte. «L’Ater è un’azienda che risponde a un bisogno primario delle famiglie, quello della casa. La priorità è restituire alla disponibilità della comunità gli alloggi oggi sfitti perché necessitano di interventi: un lavoro che richiede programmazione, capacità progettuale e reperimento di risorse, in stretto raccordo con la Regione e con i Comuni della provincia. Su questo troveremo il pieno impegno della struttura tecnica e amministrativa dell’Azienda, che ringrazio insieme al direttore».

Il recupero degli appartamenti attualmente inutilizzati rappresenterà dunque uno dei primi obiettivi del nuovo vertice. L’attività dovrà essere accompagnata dalla ricerca dei finanziamenti necessari e dalla collaborazione con gli enti locali vicentini.

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità», ha aggiunto la vicepresidente Milena Cecchetto. «L’esperienza maturata nell’Amministrazione locale e in Regione mi ha insegnato quanto il tema abitativo incida sulla vita quotidiana delle persone e quanto sia decisivo il rapporto con i Comuni, che sono il primo punto di ascolto dei cittadini. Il mio impegno sarà orientato all’attenzione verso le famiglie assegnatarie e verso chi attende una risposta».

Nel nuovo Consiglio siede anche Luca Cortese, che metterà a disposizione dell’Azienda l’esperienza acquisita nell’amministrazione comunale.

«Ringrazio per la fiducia e auguro buon lavoro al presidente e alla vicepresidente», ha dichiarato il consigliere. «Porto in questo Consiglio l’esperienza di chi ha amministrato un Comune e conosce da vicino il bisogno di casa delle famiglie e le difficoltà dei sindaci nel dare risposte. Sul patrimonio pubblico serve una programmazione di lungo periodo e un dialogo costante con i territori: su questi obiettivi il mio contributo sarà leale e costruttivo».

Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio di amministrazione ha cominciato a esaminare i primi provvedimenti di propria competenza e ad elaborare le linee programmatiche che guideranno il mandato.

L’Ater di Vicenza è un ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto. Si occupa della costruzione, della gestione e della manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente nei Comuni della provincia di Vicenza. L’Azienda amministra circa 4.300 alloggi ed è guidata da un Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, tutti nominati dal Consiglio regionale. Il direttore è l’architetto Mirko Campagnolo.