CRONACAVENETO
25 Agosto 2026 - 12.04

Veneto – Colpito con una bottiglia durante una lite, muore a 18 anni

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La tragedia in un parcheggio di Cerea. La vittima non ha mai ripreso conoscenza. Il presunto aggressore, un coetaneo, si è costituito ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale

È morto dopo due giorni di agonia il ragazzo di 18 anni colpito alla testa con una bottiglia durante una lite scoppiata a Cerea, nel Veronese. La vittima, di origini marocchine e appartenente a una famiglia di seconda generazione, era ricoverata all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. La notizia è riportata nell’edizione odierna de L’Arena.

L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto, in un parcheggio di via Mantova, davanti a un’azienda meccanica. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per futili motivi e avrebbe coinvolto la vittima e un coetaneo.

Nel corso della lite, il diciottenne sarebbe stato raggiunto alla testa da una bottigliata, crollando a terra. Soccorso in condizioni gravissime, è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Legnago e successivamente trasferito nel reparto specialistico dell’ospedale di Borgo Trento.

Il giovane non ha mai ripreso conoscenza. Nel pomeriggio di lunedì 24 agosto i medici hanno avviato e portato a termine le procedure previste per accertarne la morte cerebrale.

Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Legnago si erano messi sulle tracce del presunto responsabile. Il ragazzo, anche lui diciottenne, si è infine presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato per costituirsi. Al termine degli accertamenti è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Colpito con una bottiglia durante una lite, muore a 18 anni | TViWeb Veneto - Colpito con una bottiglia durante una lite, muore a 18 anni | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy