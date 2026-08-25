Vicentino – Auto precipita per 50 metri dal pendio, ferito un sessantenne

VALBRENTA – È uscito di strada con la propria automobile, finendo una cinquantina di metri più in basso lungo un pendio erboso. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di martedì 25 agosto nel territorio di Cismon del Grappa, non distante dal Rifugio Scarpon.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 60 anni residente a Nervesa della Battaglia. Riuscito a contattare i soccorsi, il conducente ha riferito di avvertire dolori alle costole, probabilmente provocati dall’apertura degli airbag. Non è stato però in grado di fornire indicazioni precise sulla propria posizione.

Dopo diversi tentativi di geolocalizzazione, una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è avvicinata alla zona a bordo di un fuoristrada. Contemporaneamente è decollato da Belluno l’elicottero Falco 2.

Le operazioni di ricerca sono state complicate dalla presenza di nuvole basse, che hanno costretto l’eliambulanza a sbarcare il tecnico di elisoccorso prima che la visibilità si riducesse ulteriormente. Anche gli spostamenti del sessantenne hanno reso più difficile individuarlo, nonostante gli fosse stato chiesto di rimanere fermo nel punto in cui si trovava.

I soccorritori sono infine riusciti a localizzarlo poco sotto la strada. Non appena si è aperto un varco tra le nuvole, Falco 2 lo ha recuperato con una manovra di hovering e trasportato all’ospedale di Feltre.