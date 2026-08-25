Bimba di 5 anni cade dal quinto piano e precipita per dieci metri: è gravissima

Una bambina di cinque anni è ricoverata in pericolo di vita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano di un condominio a Montebelluna. La caduta si è arrestata sul terrazzo di un appartamento al secondo piano, circa dieci metri più in basso.

Il grave incidente è avvenuto attorno alle 11.30 di martedì 25 agosto, in un edificio al civico 11 di corso Mazzini. Per cause ancora in corso di accertamento, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco presente al quinto piano del palazzo, finendo sul terrazzino sottostante.

Al momento dell’episodio nell’abitazione si trovavano anche i genitori della bambina che, secondo le prime informazioni, non si sarebbero accorti immediatamente di quanto accaduto.

La piccola è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverata in condizioni gravissime. La sua vita è in pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Montebelluna, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e chiarire le circostanze in cui la bambina è precipitata.