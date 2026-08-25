Mezzo chilo di marijuana sotto il sedile, tenta la fuga: arrestato

Un normale controllo notturno si è trasformato in una movimentata operazione antidroga per i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile di Vicenza. I militari hanno sequestrato 530 grammi di marijuana, arrestato un uomo di 31 anni e denunciato gli altri due occupanti dell’auto.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via Dino Carta, nei pressi del parcheggio della scuola media “Maffei”. Durante il pattugliamento, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un’automobile con tre uomini a bordo, fermata per un controllo.

Alla guida si trovava un italiano di 31 anni, mentre accanto a lui sedeva un uomo di 37 anni. Sul sedile posteriore viaggiava invece un cittadino straniero di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine e successivamente arrestato.

L’atteggiamento dei tre ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione personale e del veicolo. Parzialmente nascosto sotto il sedile anteriore sinistro è stato trovato un sacchetto di plastica sigillato sottovuoto, contenente 530 grammi di marijuana.

A quel punto il passeggero seduto sul sedile posteriore avrebbe tentato di strappare il proprio documento d’identità dalle mani dei Carabinieri per poi darsi alla fuga, spintonando con violenza i militari. Il tentativo è durato pochi istanti: l’uomo è stato immediatamente bloccato e immobilizzato.

Il 31enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Concluse le formalità, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli altri due occupanti dell’automobile sono stati invece denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio in concorso.