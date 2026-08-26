Vicentino – Malore al volante, si schianta contro il guardrail: muore imprenditore

SCHIO – Un possibile malore mentre era alla guida, l’auto che prosegue diritto all’altezza della rotatoria e il violento schianto contro il guardrail. È morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Santorso Marco Simonato, 59 anni, residente a Schio e titolare della ditta di stampa e grafica “New Creations” di Torrebelvicino.

L’incidente è avvenuto attorno alle 20 di martedì 25 agosto lungo via Riva del Cristo, all’altezza della rotatoria con la variante della strada provinciale 46.

Lo schianto alla rotatoria

Simonato si trovava al volante di una Peugeot 208 ibrida e stava percorrendo via Riva del Cristo provenendo da Torrebelvicino. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale Alto Vicentino, ancora oggetto di accertamenti, una volta raggiunta la rotatoria l’automobile avrebbe proseguito la propria marcia, verosimilmente a causa di un malore del conducente.

La vettura avrebbe imboccato un tratto di strada contromano, terminando la corsa contro il guardrail. L’impatto è stato particolarmente violento, ma non ha coinvolto altri veicoli né persone.

I primi soccorsi dei passanti

A dare l’allarme sono stati due giovani, una coppia in transito che avrebbe assistito all’incidente. I due si sono immediatamente fermati per prestare aiuto e hanno contribuito a estrarre il cinquantanovenne dall’abitacolo, in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118. Le condizioni di Simonato sono apparse fin da subito gravissime e i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, praticandogli anche il massaggio cardiaco.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Nonostante i prolungati tentativi di salvargli la vita, è deceduto poco dopo l’arrivo nel presidio ospedaliero.

Accertamenti sulla dinamica

In via Riva del Cristo è intervenuto un equipaggio della Polizia Locale Alto Vicentino, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a eseguire i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti dovranno chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo della Peugeot e verificare l’ipotesi del malore. I Vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’automobile, pesantemente danneggiata, e consentirne il recupero e la successiva rimozione.

Durante le operazioni di soccorso, i rilievi e lo sgombero del veicolo, la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. La viabilità è stata ripristinata attorno alle 21.30.

Marco Simonato era conosciuto nel territorio per la propria attività imprenditoriale nel settore della stampa e della grafica. Lascia la moglie Stefania e due figlie.