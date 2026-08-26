Con auto rubata ad Arzignano terrorizzano il Padovano: tre rapine in un’ora, arrestati due tunisini e tre italiani

Tre rapine commesse nel giro di un’ora ai danni di anziani e turisti, poi la fuga a bordo di un’automobile rubata ad Arzignano. La corsa di una banda proveniente dal Vicentino è terminata nella zona industriale di Padova, al confine con Noventa Padovana, dove la Polizia ha arrestato cinque persone.

Si tratta di due cittadini tunisini di 20 e 29 anni, senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, e di tre italiani di 24, 28 e 39 anni, originari della provincia di Vicenza. Tutti risultano dimoranti nel Vicentino e già noti alle forze dell’ordine. A carico degli italiani figurano precedenti per truffa, porto di armi o oggetti atti a offendere, lesioni e minacce.

La prima rapina ai danni di una 77enne

La sequenza è iniziata attorno alle 10.30 di martedì 25 agosto in via Grassi, nei pressi della chiesa parrocchiale. Una padovana di 77 anni stava andando a fare la spesa insieme al marito quando è stata aggredita alle spalle da un uomo, che le ha strappato con forza la collana d’oro.

Il rapinatore, descritto come un uomo di origine nordafricana, è poi fuggito a bordo di un’automobile chiara sulla quale lo attendevano alcuni complici. Le immagini della videosorveglianza cittadina hanno successivamente confermato la presenza del veicolo nelle zone interessate dai colpi.

Turista francese presa per il collo

Circa mezz’ora più tardi, attorno alle 11, una turista francese di 74 anni è stata aggredita in via Valeri con modalità analoghe. L’uomo l’ha presa per il collo e le ha strappato la collana d’oro, per poi scappare verso via Trieste.

Il marito della donna ha tentato di intervenire e inseguire il rapinatore, ma è stato spinto a terra, riportando una ferita al gomito. Poco dopo la coppia, ancora visibilmente scossa, ha fermato una pattuglia delle Volanti in transito in via Foscolo. La sala operativa della Questura ha quindi diramato a tutti gli equipaggi la descrizione dell’aggressore.

La Digos intercetta l’auto rubata

Pochi minuti dopo, una pattuglia della Digos impegnata nei servizi di prevenzione ha individuato all’incrocio tra via Trieste e via Gozzi un’Alfa Romeo Mito bianca. L’automobile procedeva zigzagando tra le corsie e aveva parte della targa oscurata per ostacolarne l’identificazione.

La vettura, risultata rubata la sera precedente ad Arzignano, è stata seguita dagli agenti in borghese lungo via Tommaseo e via Venezia, fino a piazzale Stanga e via Turazza. Dopo un’inversione di marcia, la Mito è ripartita ad alta velocità verso via Venezia e via Savelli.

Il terzo colpo davanti al Decathlon

All’altezza del Decathlon l’automobile si è fermata e uno dei passeggeri, vestito di scuro, è sceso dirigendosi verso un anziano appena uscito dal negozio. Dopo averlo spintonato con violenza, gli ha sottratto il borsello, uno smartphone e la relativa custodia.

Il rapinatore è quindi risalito sulla Mito, ripartita verso la zona industriale con tutti e cinque gli occupanti. Durante la fuga la banda ha gettato dal veicolo un pacchetto di sigarette, all’interno del quale gli agenti hanno trovato due delle collane d’oro sottratte poco prima. I gioielli sono stati successivamente restituiti alle vittime.

La centrale operativa ha fatto convergere nella zona tutte le pattuglie disponibili. L’inseguimento è proseguito tra via Longhin e viale dell’Elettronica, fino al confine con Noventa Padovana.

Abbandonata l’automobile, i cinque hanno tentato di proseguire la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti delle Volanti. Accompagnati in Questura per l’identificazione e gli accertamenti, sono stati arrestati in flagranza per rapina aggravata continuata in concorso e denunciati per ricettazione dell’Alfa Romeo utilizzata per i colpi.

Al termine delle procedure sono stati trasferiti nella Casa circondariale “Due Palazzi”, a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Il questore Marco Odorisio ha ringraziato gli agenti delle Volanti e della Digos, sottolineando la rapidità dell’intervento che ha consentito di fermare la banda e recuperare parte della refurtiva.