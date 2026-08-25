Moto contro un furgone sulla Marosticana, 25enne ferito: il mezzo prende fuoco

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 25 agosto lungo la strada provinciale Marosticana, a Povolaro di Dueville. Nello scontro tra una motocicletta e un furgone è rimasto ferito un giovane di 25 anni. La strada è rimasta bloccata per quasi tre ore.

L’incidente è avvenuto attorno alle 14 sul cavalcavia ferroviario compreso tra la zona industriale di Povolaro e la località Pilastroni di Dueville. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale Nordest Vicentino, la motocicletta stava procedendo in direzione di Vicenza quando, affrontando un tratto curvilineo, è scivolata sull’asfalto.

La moto ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un furgone che viaggiava nella direzione contraria. Dopo il violento impatto, il mezzo a due ruote ha preso fuoco quasi immediatamente. Le fiamme si sono estese alla parte anteriore del furgone e alla scarpata laterale adiacente alla carreggiata.

Il motociclista, anche lui scivolato a terra, ha terminato la propria corsa senza urtare altri veicoli o ostacoli. Alcuni passanti sono intervenuti per tentare di spegnere l’incendio e limitarne la propagazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, i Vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Il motociclista, S.A., 25 anni, residente ad Abano Terme, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo. Illeso, ma sotto shock, il conducente del furgone.

Le operazioni di soccorso, lo spegnimento dell’incendio, i rilievi e la pulizia della carreggiata sono proseguiti per quasi tre ore. La provinciale è rimasta bloccata in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico. La circolazione è tornata regolare attorno alle 16.45.

La Polizia Locale Nordest Vicentino sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.