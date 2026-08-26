Falso medico dell’Ulss 8 chiede denaro sui social: scatta l’allarme truffa

Utilizza lo pseudonimo “Frank Wooden”, sostiene di essere un medico straniero e mostra una falsa lettera di assunzione dell’Ulss 8 Berica per convincere le vittime a inviargli del denaro. È il tentativo di truffa online segnalato dall’Azienda socio-sanitaria vicentina dopo l’allarme lanciato da una cittadina.

Il sedicente professionista afferma di lavorare all’estero e di avere ottenuto un incarico presso l’Ulss 8. Sostenendo di aver bisogno di denaro per raggiungere l’Italia, contatta gli utenti attraverso i social media e presenta come prova un documento di assunzione risultato falso.

Il raggiro è stato scoperto grazie a una cittadina che, insospettita dalla richiesta economica, ha deciso di effettuare una segnalazione. Il profilo individuato utilizza il nome “Frank Wooden”, ma non è escluso che lo stesso sistema possa essere riproposto attraverso altre identità e differenti account.

L’Ulss 8 Berica invita quindi i cittadini a prestare la massima attenzione ai profili online sospetti e, in particolare, a non assecondare richieste di denaro provenienti da persone conosciute esclusivamente attraverso i social network.