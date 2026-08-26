Vicentino – Bazar della droga in casa: sequestrati sette chili, arrestato un 22enne

Oltre sette chilogrammi di stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina, 59 panetti e quasi cento involucri pronti per essere distribuiti. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia locale Nordest Vicentino a Montecchio Precalcino, conclusa con l’arresto di un giovane di 22 anni.

L’indagine della Prima unità operativa era proseguita per diversi mesi, senza interrompersi neppure dopo un primo arresto avvenuto nel dicembre 2025. In quell’occasione il ventiduenne era stato trovato in possesso di oltre cinque chilogrammi di hashish.

Gli agenti hanno continuato a monitorare il territorio attraverso servizi in borghese di osservazione e controllo, raccogliendo nuovi elementi. L’attenzione si è concentrata nuovamente sull’abitazione del giovane, attorno alla quale sarebbe stato registrato un continuo viavai di persone. Una circostanza ritenuta dagli investigatori compatibile con una possibile ripresa dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti a pochi mesi dal precedente arresto.

Fermato senza patente

Gli accertamenti sono proseguiti fino al pomeriggio del 25 agosto 2026, quando gli operatori hanno intercettato il ventiduenne alla guida di un’automobile in una zona defilata al confine tra Villaverla e Montecchio Precalcino.

Durante il controllo, il giovane avrebbe manifestato un atteggiamento particolarmente nervoso. Gli agenti hanno inoltre accertato che si trovava al volante senza patente, mai conseguita. Alla luce dei precedenti e degli elementi raccolti durante l’attività investigativa, la Polizia locale ha deciso di approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare.

Hashish, marijuana e cocaina nascosti nell’abitazione

All’interno della casa, in diversi scomparti, gli operatori hanno trovato quello che viene definito un vero e proprio «bazar della droga». Sono stati sequestrati 59 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai sei chilogrammi, e 98 involucri contenenti in totale un chilogrammo di marijuana.

La perquisizione ha permesso di recuperare anche 80 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale utilizzato per suddividere e confezionare le sostanze. Secondo la stima degli investigatori, una volta porzionato in dosi e venduto al dettaglio, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare almeno 80 mila euro.

L’ingente quantità e la varietà delle sostanze rinvenute hanno fatto scattare l’arresto. Al termine delle operazioni, il ventiduenne è stato accompagnato nella Casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.

Per aver guidato senza aver mai conseguito la patente, al giovane è stata inoltre applicata una sanzione di 5 mila euro.

L’operazione conclude un’attività investigativa sviluppata nell’arco di diversi mesi attraverso servizi discreti di osservazione e controllo. Il bilancio complessivo è di un arresto e del sequestro di oltre sette chilogrammi di droga, nell’ambito delle attività della Polizia locale Nordest Vicentino contro lo spaccio e la diffusione degli stupefacenti sul territorio.