Amianto nel cantiere Tav, iniziate le operazioni di messa in sicurezza

Sono cominciate le attività propedeutiche alla messa in sicurezza del cantiere Tav situato all’angolo tra viale Verona e il cavalcaferrovia di via Ferreto de Ferreti, a Vicenza. Nell’area, sottoposta a sequestro, nei giorni scorsi era stata riscontrata la presenza di materiale contenente amianto.

L’avvio delle operazioni è stato comunicato nella mattinata dal consorzio Iricav 2 al Comune di Vicenza. Il consorzio ha spiegato di essersi attivato dopo avere ricevuto dall’autorità giudiziaria l’autorizzazione ad accedere all’area sequestrata, necessaria per eseguire con la massima urgenza gli interventi disposti dall’amministrazione comunale.

Le attività si svolgono sulla base del piano di lavoro autorizzato dagli enti competenti. Le operazioni proseguiranno domani, quando una ditta specializzata interverrà direttamente per mettere in sicurezza il materiale contenente amianto.

Nel cantiere sono presenti gli organi di vigilanza, con i tecnici di Arpav e dell’Ulss 8 Berica, insieme ai funzionari del Comune di Vicenza. Il loro compito è verificare che tutte le procedure vengano eseguite correttamente e nel rispetto delle misure previste per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini.

Gli interventi continueranno nei prossimi giorni sotto il controllo degli enti preposti.