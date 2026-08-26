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26 Agosto 2026 - 18.33

Vicenza – Camper coinvolto in un incidente sull’A4, un ferito

REDAZIONE
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Incidente stradale lungo l’autostrada A4 nel primo pomeriggio di martedì 26 agosto. Intorno alle 13.50 un camper con quattro persone a bordo è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto in direzione Milano, poco dopo il casello di Vicenza Est.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a prestare i primi soccorsi a uno degli occupanti. La persona ferita è stata successivamente affidata al personale sanitario del Suem 118 e trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi: avrebbe riportato ferite lievi.

Per garantire la sicurezza della circolazione ed eseguire i rilievi sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale della società Autostrade.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

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