Apindustria Vicenza – Talenti e creatività, un convegno per migliorare la competitività

VICENZA – Individuare, potenziare e valorizzare i talenti presenti nelle aziende per aumentare produttività, innovazione e competitività. È questo l’obiettivo del progetto di ricerca promosso da Centro Api Servizi SB, Apindustria Confimi Vicenza e Sem Italy, che sarà presentato lunedì 31 agosto alle 18 nella sede di Apindustria, in Galleria Crispi a Vicenza.

L’iniziativa sarà al centro del convegno “Riconoscere e valorizzare talenti e creatività”, organizzato con il contributo della Camera di Commercio e di Banca delle Terre Venete – Credito Cooperativo e con il patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza.

Alla base del progetto c’è una ricerca scientifica condotta su un campione di quasi 200 persone impiegate in azienda, con l’obiettivo di approfondire il ruolo delle capacità individuali e della creatività nei processi di crescita delle imprese. Il punto di partenza è la convinzione che siano proprio le persone uno dei principali motori dello sviluppo aziendale e che riconoscerne le potenzialità possa tradursi in un vantaggio concreto anche sul piano economico e competitivo.

Il tema assume particolare rilevanza in una fase in cui anche il territorio vicentino deve confrontarsi con la partenza di molti giovani verso l’estero e con la crescente difficoltà delle aziende nel reperire e trattenere professionalità qualificate.

«In un momento in cui anche la provincia di Vicenza vede molti giovani trasferirsi all’estero – spiega Lara Milan, ricercatrice e imprenditrice, fondatrice e Ceo di Sem Italy – riconoscere e trattenere i talenti potrebbe diventare un vantaggio competitivo. Sappiamo che la strada è lunga, specie quando si parla di piccole imprese, ma il mondo sta mutando velocemente. Una nuova sfida che gli imprenditori, sono certa, sapranno cogliere».

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo info@apindustria.vi.it.