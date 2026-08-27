Muore a 26 anni dopo lo schianto in moto, donati gli organi

Non ce l’ha fatta Marco Vecchiato, il giovane motociclista di 26 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sui tornanti di Passo Cereda, nel territorio comunale di Primiero San Martino di Castrozza. È morto mercoledì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato dal 14 agosto.

Il ventiseienne, originario di Massanzago, in provincia di Padova, stava partecipando a un’uscita in moto con un amico. A un certo punto quest’ultimo, non vedendolo più arrivare, aveva deciso di tornare indietro, pensando inizialmente che si fosse fermato a causa di un guasto al mezzo.

Dopo alcune curve aveva invece trovato Marco privo di sensi sull’asfalto e aveva immediatamente dato l’allarme. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i soccorritori e l’elicottero, che aveva trasportato il giovane all’ospedale di Trento.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Dopo circa dieci giorni di ricovero, nonostante i tentativi dei sanitari, il ventiseienne è deceduto.

I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi, trasformando il dolore per la perdita del figlio in un gesto capace di offrire una speranza ad altre persone.

Marco Vecchiato lascia la madre Monica, il padre Giovanni e il fratello Matteo. Era molto conosciuto a Massanzago, anche per la sua collaborazione con la Pro loco del paese.