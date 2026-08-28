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28 Agosto 2026 - 9.08

Este – Frontale tra auto e moto nella notte: motociclista grave, il mezzo prende fuoco

REDAZIONE
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Grave incidente stradale nella notte a Este, in località Piombà. Intorno alle 00.25 un’automobile e una motocicletta si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 89.

La violenza dell’impatto ha provocato l’incendio della moto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Este. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero del Suem 118. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario e i carabinieri di Este, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

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