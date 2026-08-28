Lonigo – Donna trovata morta dentro un’auto parcheggiata

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Una donna è stata trovata morta all’interno di un’automobile parcheggiata all’altezza del civico 2 di via Isonzo, a Lonigo. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina intorno alle 6.55.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata e le forze dell’ordine, allertate attraverso il numero unico di emergenza 112. Secondo le prime informazioni la donna avrebbe 78 anni. Fra le ipotesi del decesso vi è quella di un malore, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’accaduto.