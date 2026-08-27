Basso Vicentino – Giovane operaio muore folgorato durante un intervento sul tetto

BARBARANO MOSSANO – Drammatico incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 27 agosto all’interno dello stabilimento ZinCol Italia di via Matteotti, a Barbarano Mossano. Un giovane operaio ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori sulla copertura dell’azienda.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli organi competenti. In base alle prime ricostruzioni, il giovane stava lavorando sul tetto quando una parte della copertura avrebbe improvvisamente ceduto. Nel tentativo di non precipitare, l’operaio si sarebbe aggrappato a un carroponte presente all’interno dello stabilimento.

Proprio in quei concitati istanti sarebbe avvenuto il contatto con alcune componenti elettriche dell’impianto, che avrebbe provocato la folgorazione. Il giovane sarebbe poi caduto a terra.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Al personale sanitario non è rimasto che constatare il decesso dell’operaio.

Nello stabilimento sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spisal, ai quali spetterà ora ricostruire nel dettaglio la sequenza dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza nelle quali si stavano svolgendo i lavori.

Sulla tragedia è intervenuta anche la Uil Veneto. Il segretario generale Roberto Toigo e il coordinatore regionale della Uilm Veneto Carlo Biasin hanno definito quanto accaduto «intollerabile», sottolineando come gli incidenti legati alle cadute dall’alto possano essere prevenuti attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione e dei sistemi anticaduta. Per il sindacato non è più accettabile un’organizzazione del lavoro che non metta al primo posto la tutela della vita e della sicurezza.

La Uil ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima e ai colleghi di lavoro e ha annunciato che nei prossimi giorni valuterà possibili iniziative all’interno dell’azienda per manifestare la propria indignazione per l’ennesimo incidente mortale.