Tempesta su Noventa Vicentina, colpito anche il Duomo. Grandine sull’Area Berica e sul Padovano

In aggiornamento

(il video in anteprima è stato girato ad Albettone e diffuso sui social. Il video in fondo, a Villaga)

NOVENTA VICENTINA – Importante aggiornamento sul violento temporale che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, ha attraversato il Basso Vicentino. A Noventa Vicentina si registrano danni e, secondo le prime segnalazioni, si parla della possibile formazione di una tromba d’aria. Danneggiata anche l’area del Duomo, mentre in diversi punti del paese il vento ha abbattuto alberi e strutture.

Il quadro dei danni è ancora in fase di definizione, ma con il passare delle ore emergono nuovi elementi sulla violenza della perturbazione che ha investito l’area poco prima delle 18. A Noventa Vicentina le raffiche hanno raggiunto un’intensità particolarmente elevata e alcune testimonianze parlano di un fenomeno vorticoso compatibile con una tromba d’aria, circostanza che dovrà comunque essere verificata.

Tra le situazioni più rilevanti vengono segnalati danni alla chiesa di Noventa, oltre a numerosi problemi provocati dal vento nel resto del paese. Alcuni alberi sono stati sradicati, mentre un gazebo del Patronato è stato divelto. In via Porta, una pianta è caduta abbattendo la recinzione di una villa.

La violenta bufera ha interessato anche Albettone, con fortissime raffiche accompagnate da pioggia. Si tratta dello stesso sistema temporalesco che nel pomeriggio ha attraversato il Basso Vicentino provenendo da ovest, dopo aver interessato la zona meridionale del Lago di Garda, il Veronese e San Bonifacio.

La perturbazione ha quindi raggiunto l’area Berica, dove sono arrivate segnalazioni da Lonigo, Noventa Vicentina, Sossano, Orgiano, Villaga e Agugliaro. In diversi punti si è verificata anche grandine, localmente intensa, accompagnata da vento molto forte e precipitazioni improvvise.

Il video già pubblicato con il precedente aggiornamento proviene dalla zona di Villaga, una delle località attraversate dalla cella temporalesca durante il suo spostamento verso est.

La perturbazione ha quindi proseguito la sua corsa verso est, raggiungendo anche il Padovano. Temporali e rovesci stanno interessando Padova Sud, Abano Terme, Montegrotto Terme e Noventa Padovana, dove vengono segnalate forti raffiche di vento e grandinate. Anche in queste zone il passaggio dei nuclei temporaleschi si sta rivelando particolarmente intenso, con condizioni in rapido peggioramento. – continua –

Il maltempo ha interessato anche altre zone della provincia di Vicenza. Poco prima delle 19 a Valdagno è caduta nuovamente grandine: il fenomeno è stato preceduto da raffiche di vento e nubi molto scure. La grandinata è durata pochi minuti, con chicchi di piccole dimensioni mescolati alla pioggia, lasciando poi spazio a precipitazioni a tratti intense.

La situazione più delicata resta però quella di Noventa Vicentina, dove sono in corso verifiche sui danni e sulla reale natura del fenomeno atmosferico. Ulteriori elementi potranno chiarire nelle prossime ore se le raffiche siano state provocate da un violentissimo colpo di vento temporalesco oppure da una vera e propria tromba d’aria.