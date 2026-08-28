Vicentino – Chiama il 118 alle 6.44, alle 7.31 nasce il bambino: parto lampo al Pronto soccorso

Dalla rottura delle acque nella propria abitazione alla nascita del bambino in ospedale in appena 45 minuti. È la corsa contro il tempo affrontata questa mattina tra Torrebelvicino e l’ospedale di Santorso, dove un parto “precipitoso” si è concluso felicemente. La mamma e il neonato stanno bene.

Tutto è cominciato alle 6.44, quando una donna all’ottavo mese di gravidanza ha telefonato al 118 dalla propria abitazione di Torrebelvicino dopo l’inizio delle contrazioni e la rottura del sacco amniotico.

La centrale operativa ha inviato immediatamente un’ambulanza dall’ospedale di Santorso e l’automedica dalla sede di Piovene Rocchette. Arrivato sul posto, il personale sanitario ha constatato l’imminenza del parto e ha disposto il trasferimento urgente della donna, avvertendo contemporaneamente l’ospedale affinché predisponesse quanto necessario.

Il bambino nasce appena arrivato in ospedale

La donna è giunta al Pronto soccorso di Santorso quando ormai non c’era più il tempo per raggiungere il reparto di Ostetricia. Ad attenderla, oltre al personale dell’emergenza, erano presenti un’ostetrica e una ginecologa, preallertate durante il trasporto.

Il parto è avvenuto in sicurezza alle 7.31, immediatamente dopo l’arrivo della futura mamma in Pronto soccorso. Tanto la donna quanto il bambino sono risultati in buone condizioni di salute.

«È un evento raro, ma non del tutto insolito, che un parto possa avvenire direttamente in Pronto soccorso, senza che ci sia il tempo di portare la donna in Ostetricia – spiega Giulia Castiglione, direttrice del Pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino –. I nostri medici e infermieri sono formati anche per gestire in sicurezza questo tipo di situazioni».

Nel caso specifico è stato assicurato anche il pieno supporto dei professionisti di Ostetricia e Ginecologia, grazie alla presenza di una dottoressa e di un’ostetrica direttamente in Pronto soccorso. «Tutto è andato per il meglio e, al di là della concitazione del momento, sicuramente è stato un bel modo per iniziare la giornata», conclude Castiglione.

«Un grande risultato di squadra»

A evidenziare l’importanza della rapidità e del coordinamento dei soccorsi è il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Giovanni Carretta.

«Innanzitutto vorrei fare le congratulazioni alla neomamma e al suo bambino. Avere reso possibile il parto in sicurezza in ospedale in soli 45 minuti dalla chiamata al 118 rappresenta sicuramente un grande risultato di squadra, al quale ha contribuito anche l’equipaggio dell’automedica recentemente attivata con base a Piovene Rocchette».

«Questi parti “precipitosi” sono eventi che possono capitare – conclude Carretta – e come sistema sanitario dobbiamo essere pronti a gestirli al meglio, attraverso un’adeguata rete di servizi e strutture nel territorio».