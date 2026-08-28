CRONACAVENETO
28 Agosto 2026 - 18.04

Euganei – Scivola per trenta metri dal sentiero e finisce nel bosco: escursionista soccorsa

REDAZIONE
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Un’escursionista è rimasta ferita dopo essere precipitata lungo un pendio mentre percorreva il sentiero R2, conosciuto come “Sentiero delle facce”, sul Monte Grande, nel territorio di Teolo.

L’allarme è scattato intorno alle 15 di venerdì 28 agosto. La Centrale operativa del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Padova per affiancare l’intervento dell’eliambulanza.

Una squadra, della quale facevano parte anche un medico e un’infermiera della Stazione, ha raggiunto il punto indicato. La donna era ruzzolata per una trentina di metri lungo il pendio, terminando la caduta nel bosco sottostante. Nell’incidente ha riportato un trauma al ginocchio.

L’équipe medica e il tecnico di elisoccorso sono stati calati dall’elicottero con il verricello e hanno prestato le prime cure all’escursionista. La donna è stata quindi sistemata sulla barella, recuperata a bordo dell’eliambulanza e trasportata in ospedale.

Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

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