Ondate di calore in Veneto, sabato allerta gialla sulla costa

Il disagio fisico provocato dal caldo diminuirà in gran parte del Veneto, ma resterà intenso lungo il litorale. Per sabato 29 agosto il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato la fase operativa di attenzione, corrispondente all’allerta gialla per il rischio di ondate di calore, in quattro aree costiere.

Le previsioni regionali indicano per venerdì 28 agosto condizioni di instabilità, con possibili rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e fenomeni più isolati in pianura. Non è escluso che alcuni episodi possano risultare intensi, mentre precipitazioni residue potrebbero verificarsi anche durante le ore notturne.

Fino alla serata di venerdì saranno inoltre possibili rinforzi del Libeccio in quota. Il vento potrà diventare molto forte sulle dorsali prealpine e alle quote più elevate delle Dolomiti.

Per sabato 29 agosto è attesa una giornata caratterizzata da variabilità, con la possibilità di qualche temporale. Il disagio fisico associato alle temperature elevate sarà generalmente moderato sul territorio regionale, ma continuerà a essere intenso lungo la costa.

L’allerta gialla riguarderà esclusivamente la costa meridionale e il Delta del Po, la costa centro-meridionale, la costa centro-orientale e la costa orientale.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul portale del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto.

Ho realizzato anche una fotografia orizzontale, realistica e senza scritte, dedicata al caldo persistente sulla costa veneta e alla contemporanea possibilità di temporali.