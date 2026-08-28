Vicenza in Festival, il bar sulla terrazza della Basilica aperto ogni sera

Il bar sulla terrazza della Basilica Palladiana resterà aperto durante tutte le serate del Vicenza in Festival, in programma dal 29 agosto al 3 settembre in piazza dei Signori. La rassegna propone cinque concerti e un appuntamento con la comicità, tutti con inizio alle 21.

Sabato 29 agosto, in occasione del concerto di Arisa, il bar sarà accessibile dalle 19 all’una di notte. Domenica 30 agosto, per l’esibizione di Noemi, l’apertura è prevista dalle 19 alle 23.

Lunedì 31 agosto, durante la serata comica con Max Angioni, il servizio sarà attivo dalle 19 alle 24. Lo stesso orario sarà osservato martedì 1° settembre per il concerto di Raf, mercoledì 2 settembre per Madame e giovedì 3 settembre per Elio e le Storie Tese.

L’ingresso alla terrazza avverrà da piazza dei Signori lunedì 31 agosto, martedì 1° settembre e giovedì 3 settembre. L’accesso sarà invece da piazza delle Erbe sabato 29 e domenica 30 agosto, oltre a mercoledì 2 settembre.

La Basilica Palladiana e la terrazza manterranno anche il consueto orario di visita, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, con chiusura il lunedì. In caso di maltempo la terrazza resterà chiusa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Iat al numero 0444 320854, tutti i giorni dalle 9 alle 18 fino al 31 agosto e dalle 9 alle 17.30 a partire dal 1° settembre, oppure scrivere a iat@comune.vicenza.it. La Basilica Palladiana risponde al numero 0444 222855, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.