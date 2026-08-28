Settembre nero per i trasporti in Veneto: scioperi di treni, bus e aerei

Settembre si annuncia complicato per chi viaggia in Veneto. Treni regionali e ad alta velocità, autobus, collegamenti extraurbani e voli saranno interessati da una serie di scioperi nazionali e locali. Le prime agitazioni scatteranno già il 5 settembre, mentre il calendario proseguirà fino alla fine del mese.

Treni fermi per 24 ore tra il 7 e l’8 settembre

La mobilitazione più rilevante riguarda il trasporto ferroviario. Dalle 21.18 di lunedì 7 alle 21.17 di martedì 8 settembre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che potrà coinvolgere treni regionali, Frecce, Intercity e servizi merci.

Ad aderire sarà il personale di macchina e di bordo di Gruppo Fs, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper. Le agitazioni sono state proclamate, con differenti adesioni, da Assemblea nazionale Pdm/Pdb, Cub Trasporti, Sgb e Cat.

Alla base della protesta ci sono rivendicazioni legate alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del servizio pubblico e alla salvaguardia dell’occupazione. Tra i temi contestati figura la gestione del servizio Intercity, considerata dai promotori un possibile primo passo verso la frammentazione del sistema ferroviario nazionale.

Per i collegamenti regionali resteranno valide le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I viaggiatori sono comunque invitati a controllare la situazione del proprio treno prima di raggiungere la stazione. Per Frecce e Intercity sarà disponibile l’elenco dei convogli garantiti.

Chi deciderà di rinunciare al viaggio potrà chiedere il rimborso. Per Frecce e Intercity la domanda dovrà essere presentata entro l’orario di partenza del treno prenotato; per i Regionali, invece, entro le 24 del giorno precedente l’inizio dello sciopero. In alternativa sarà possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni simili e compatibilmente con i posti disponibili, alla prima occasione utile.

Nuovo stop ferroviario tra il 10 e l’11 settembre

Ulteriori disagi potrebbero verificarsi pochi giorni dopo. Dalle 21 del 10 settembre alle 20.59 dell’11 settembre è in programma uno sciopero di 24 ore del personale addetto alla manutenzione, all’amministrazione e all’ingegneria di Rfi della Direzione operativa infrastrutture territoriale Sud di Verona.

La protesta è stata proclamata da Orsa Ferrovie e Slm Fast. Nello stesso periodo, dal pomeriggio del 10 a quello dell’11 settembre, si fermeranno anche i lavoratori di Captrain Italia, società attiva nel trasporto ferroviario delle merci, per una mobilitazione indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Trasporto pubblico: scioperi a Venezia e Vicenza

Il primo appuntamento veneto sarà sabato 5 settembre, quando i lavoratori di Atvo incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 16 alle 20. L’agitazione, che potrà interessare i collegamenti nel territorio veneziano, è stata proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

Lunedì 7 settembre lo sciopero riguarderà invece il trasporto pubblico di Vicenza. La protesta, indetta da Cub Trasporti, durerà per l’intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia.

Atvo tornerà a fermarsi martedì 15 settembre, questa volta per tutta la giornata. La data sarà particolarmente delicata per il trasporto pubblico locale, interessato contemporaneamente da numerose agitazioni in diverse città italiane.

Aerei, il 30 settembre rischio cancellazioni e ritardi

Il mese si chiuderà con una mobilitazione nel trasporto aereo. Mercoledì 30 settembre è previsto lo sciopero nazionale del personale Enav e Techno Sky dalle 13 alle 17, proclamato da Uiltrasporti.

L’agitazione potrà provocare ritardi, variazioni e cancellazioni anche negli aeroporti veneti. Chi dovrà partire o arrivare negli scali di Venezia, Treviso e Verona è invitato a verificare preventivamente lo stato del proprio volo con la compagnia aerea.

Nel calendario nazionale figura inoltre uno sciopero generale di 24 ore proclamato da Csle e Fi-Si per il 26 settembre. Il 12 settembre è prevista anche una mobilitazione nazionale dei vigili del fuoco, con modalità differenti per il personale aeroportuale, operativo e tecnico-amministrativo. Dal 23 al 29 settembre, infine, si asterranno dalle udienze gli avvocati aderenti all’Unione delle Camere penali italiane.