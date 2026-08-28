Fuori traccia e bloccato sotto Forcella Staunies: salvato un escursionista tedesco

Doppio intervento del Soccorso alpino venerdì 28 agosto sulle montagne di Cortina d’Ampezzo. Le squadre sono state impegnate prima nel recupero di un escursionista tedesco rimasto bloccato sotto Forcella Staunies e successivamente nel soccorso di un giovane ciclista caduto lungo la pista di downhill di Col Drusciè.

Intorno alle 12.30 alcuni escursionisti di passaggio hanno contattato la Centrale del 118 dopo avere notato un uomo “incrodato”, quindi impossibilitato a proseguire, sotto Forcella Staunies. Il punto si trovava non distante in linea d’aria dal vecchio arrivo degli impianti presso l’ex Rifugio Lorenzi, ma completamente fuori traccia.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha tentato di avvicinarsi alla zona, ma le forti raffiche di vento hanno impedito di completare l’operazione. È stato quindi attivato il Soccorso alpino di Cortina.

Una squadra della Guardia di finanza è stata trasportata in quota dall’elicottero di Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, e sbarcata in forcella. I soccorritori hanno raggiunto il turista, un cittadino tedesco di 54 anni, lo hanno assicurato con una corda e accompagnato fino all’ex Rifugio Lorenzi. Da lì il gruppo ha iniziato a scendere a piedi verso valle.

Poco dopo è scattato un secondo allarme. Una squadra del Soccorso alpino di Cortina è intervenuta lungo la pista di downhill di Col Drusciè, dove un ragazzo era caduto mentre percorreva il tracciato con la propria mountain bike.

Il ciclista, un ventiduenne di Torino, aveva riportato un trauma alla spalla. Dopo avergli prestato le prime cure, i soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale Codivilla di Cortina.