West Nile, primo caso dell’anno in Veneto

La Regione Veneto ha confermato il primo caso umano della stagione di infezione da West Nile Virus. Il paziente è stato individuato nel comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, e la segnalazione è stata registrata il 22 giugno dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria della Regione.

Il caso arriva pochi giorni dopo il primo riscontro di positività nell’avifauna, rilevato il 19 giugno sempre nel territorio veronese, un segnale che aveva già indicato l’avvio della circolazione del virus nella regione.

In seguito a quella prima positività, l’ULSS 9 Scaligera aveva già attivato le misure previste dal Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2026, aggiornato dalla Regione lo scorso aprile. In collaborazione con i Comuni interessati, sono stati intensificati i controlli e le attività di monitoraggio, con particolare attenzione alla ricerca di positività larvali e agli interventi di contrasto alla proliferazione delle zanzare.

La Regione richiama ora l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione nelle aree private, considerata una delle armi più efficaci contro la diffusione del virus. Tra le principali raccomandazioni figurano l’eliminazione dei ristagni d’acqua in sottovasi, secchi, annaffiatoi e altri contenitori, oltre alla corretta copertura di serbatoi e cisterne. È inoltre consigliato effettuare periodicamente trattamenti larvicidi nei tombini e nelle caditoie presenti nelle proprietà private.

Fondamentale anche la protezione personale, soprattutto dal tramonto all’alba, quando è maggiormente attiva la zanzara comune (Culex pipiens), principale vettore del West Nile Virus. Le autorità sanitarie suggeriscono l’utilizzo di repellenti cutanei contenenti principi attivi come DEET o Icaridina e l’installazione di zanzariere alle finestre.

La collaborazione dei cittadini, sottolinea la Regione, è essenziale per limitare la diffusione delle zanzare e rendere più efficaci le misure di prevenzione e controllo messe in campo dalle autorità sanitarie.