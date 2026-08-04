Dengue a Vicenza, primo caso segnalato: colpito un minore rientrato da un viaggio all’estero

Il paziente è in buone condizioni e si trova in isolamento fiduciario nella propria abitazione. L’Ulss 8 Berica avvia la disinfestazione straordinaria in un raggio di circa 200 metri dalla residenza per prevenire eventuali casi secondari

È stato diagnosticato a Vicenza un caso di Febbre Dengue. A comunicarlo è il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica, che ha ricevuto la segnalazione relativa a un minore residente nel Comune di Vicenza rientrato da un viaggio all’estero.

La diagnosi è arrivata dopo un accertamento clinico effettuato al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale di Vicenza, dove il giovane era stato visitato a causa del protrarsi di una sintomatologia febbrile.

Il paziente, secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, è in buone condizioni di salute ed è stato posto in isolamento fiduciario a domicilio fino alla scomparsa della febbre.

La Febbre Dengue è una arbovirosi, ovvero una malattia trasmessa dalla puntura di zanzara, provocata da uno dei virus dengue, diffusi soprattutto nei Paesi tropicali. La trasmissione avviene attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti. Nel territorio vicentino assume rilevanza la presenza della Aedes albopictus, conosciuta come zanzara tigre, che può contribuire alla diffusione del virus in caso di presenza di persone infette.

La malattia si manifesta generalmente con febbre, forte cefalea, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed esantema generalizzato.

In Italia i casi di Dengue sono quasi esclusivamente legati a importazioni dall’estero. Per evitare la comparsa di casi secondari, il principale intervento consiste nel trattamento delle aree frequentate dal caso positivo attraverso specifiche operazioni contro le zanzare.

Sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, da oggi prenderà il via una disinfestazione straordinaria nell’area circostante l’abitazione del paziente, per un raggio di circa 200 metri. L’intervento durerà indicativamente tre giorni e interesserà sia le aree pubbliche sia quelle private, per le quali l’Ulss chiede la collaborazione dei cittadini.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica continuerà a monitorare l’evoluzione del caso e lo svolgimento delle attività di trattamento.